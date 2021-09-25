Путин призвал избранных глав регионов грамотно расходовать финансы

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов по случаю победы на выборах. Лидер страны поздравил избранных руководителей субъектов.

В режиме видеоконференции лидер РФ пообщался с губернаторами. Он призвал глав субъектов грамотно расходовать финансовые средства.

Ранее стало известно, что Путин встретился с представителями партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов. Заседание также прошло в режиме онлайн.

Руководитель администрации президента Антон Вайно сообщил, что Владимир Путин лично переговорит с лидерами думских фракций. Это станет возможно в октябре.