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Ученые из Флоренции заявили, что этруски являются коренным населением Апеннин

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:46
Общество
Ученые из Флоренции заявили, что этруски являются коренным населением Апеннин
pixabay.com

Рим, 25 сентября. Этруски являются коренным населением Апеннинского полуострова, близким по происхождению италийским народам, заявили итальянские археологи.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа западных ученых. Итоги работы официально опубликовал и распространил университет Флоренции.

Историки впервые провели крупное геномное исследование, в рамках которого изучили анализ ДНК останков 82 людей. В конечном итоге им удалось опровергнуть сведения о том, что этруски являются выходцами из Восточного Средиземноморья.

«Этруски разделяют генетический фон с населявшими районы вокруг Рима латинами, которые происходят от жителей евразийской степи Бронзового века», — сообщил университет.

Не так давно ученые обнаружили старейшее подтверждение изготовления одежды древними людьми в пещере на Атлантическом побережье Марокко. В общей сложности археологи нашли около 60 костяных приспособлений для изготовления одежды. Ученые считают, что возраст находок может достигать порядка 90-120 тыс. лет.

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историки этруски апеннины
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