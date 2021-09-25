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Американист Ярыгин: страх перед российским оружием заставляет США раздувать военный бюджет

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:54
Политика
Американист Ярыгин: страх перед российским оружием заставляет США раздувать военный бюджет
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain

Москва, 25 сентября. Успехи России в военной сфере вынуждают Соединенные Штаты раздувать оборонный бюджет, считает американист Григорий Ярыгин.

Американские власти планируют повысить военные расходы государства на 40 миллиардов долларов, в результате чего оборонный бюджет США должен возрасти до 778 миллиардов долларов. По мнению доцента кафедры американских исследований СПБГУ Григория Ярыгина, который побеседовал с журналистами издания «ПолитЭксперт», американцы неспроста рассматривают подобные инициативы, так как для этого есть множество причин.

Соединенные Штаты постоянно наращивают военный бюджет ввиду того, что Пентагону нужно реализовывать новую стратегию обороны, приобретать оружие, а также выполнять обязательства перед союзниками, объяснил американист. Однако есть и еще одна интересная причина, по которой Вашингтон раздувает оборонные расходы, уверен Ярыгин. По его словам, этому поспособствовали успехи, которые делает Россия в области создания новых вооружений, сильно нервируя руководство США.

Американист Ярыгин: страх перед российским оружием заставляет США раздувать военный бюджет
pixabay.com  / 

«В Белом доме вызывает обеспокоенность новое оборонное технологическое оборудование России, что спровоцировало увеличение американских расходов в военной сфере. В меньшей степени США готовятся к тому, что будет оказывать сопротивление Пекину и Москве в регионе», — рассказал эксперт, как страх перед российским оружием заставляет Вашингтон раздувать военный бюджет.

Ранее стало известно о новом контракте, заключенном между офисом программы F-35 и представителями компании Lockheed Martin, который обязал производителя истребителей пятого поколения снизить стоимость эксплуатации самолета. В соответствии с документом, один летный час на F-35A будет стоить 30 тысяч долларов, что практически на 11% меньше прежней суммы.

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россия сша бюджет ярыгин
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