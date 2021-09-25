Филипп Киркоров рассказал о мистическом влиянии необычной картины на его жизнь

Москва, 25 сентября. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал о неординарной картине, которая оказала серьезное влияние на его судьбу и изменила жизнь артиста.

Некий молдавский художник написал портрет певца, на котором исполнитель хита «Единственная моя» представлен в образе Воланда — персонажа знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». При этом Киркоров утверждает, что на самом деле его характер не соответствует популярному герою.

«Меня люди видят именно Воландом, демоном, чертом. Я вообще светлый человек, я далек от чернухи», — отметил певец.

Несмотря на это, король эстрады повесил необычную картину в гостиной своего особняка. После этого артист заметил мистическое влияние, которое работа молдавского художника оказывает на жизнь исполнителя.

«Как только она попала в мой дом, у меня все поменялось, резко поменялось — в лучшую сторону. Изменилась моя жизнь, изменилась моя творческая составляющая, личная составляющая», — поделился Киркоров в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певец ведет не только музыкальную деятельность, но и занимается бизнесом. Король эстрады основал компанию по организации детских праздников. Например, фирма Киркорова устраивала торжество для детей певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.