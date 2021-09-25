Ультиматум Махмуда Аббаса: Израилю дают год на уход из Палестины

В рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас раскритиковал действия Израиля, создающего поселения на Западном берегу реки Иордан.

Политик заявил, что реализуемые Тель-Авивом инициативы полностью противоречат решению о двух государствах, которое является залогом сосуществования двух народов, а также дает возможность проводить двустороннюю дипломатическую работу.

«Я предупреждаю руководство Израиля: прекратите угнетать палестинцев и загонять их в угол, наше терпение имеет предел», — пригрозил Аббас.

Abbas tells U.N. Israeli actions could lead to 'one state' https://t.co/Sc85Nh3SwJ — The Daily Star Lebanon (@DailyStarLeb) September 24, 2021

Глава ПНА дал еврейскому государству 12 месяцев на то, чтобы оно отказалось от своей поселенческой политики и полностью покинуло территорию Восточного Иерусалима, Западного берега и сектора Газа, иначе он намерен обратиться в Международный суд Гааги.

«Если это не будет достигнуто, зачем сохранять признание Израиля в границах 1967 года?» — спросил Аббас.

Он считает, что сейчас Тель-Авив сам толкает ситуацию к тому, чтобы в регионе была создана одна двунациональная страна, однако тогда у палестинцев появятся основания для новых требований.

«Обстоятельства на местах неизбежно навяжут равные и полные политические права для всех на земле исторической Палестины в рамках одного государства. В любом случае Израиль должен сделать выбор», — заявил Аббас на выступлении перед членами Совбеза ООН.

Федеральное агентство новостей /

Неодносторонние претензии

Посол Израиля в США Гилад Эрдан осудил слова политика, обвинив Палестинскую национальную администрацию в отказе от мира с Израилем и напомнив о падении рейтинга политика.

«Речь Аббаса была полна лжи. Те, кто действительно поддерживает мир и переговоры, не угрожают бредовыми ультиматумами», — написал он в Twitter.

Abu Mazen proved once again that he is no longer relevant. It is no coincidence that 80% of Palestinians want him to leave his position. Those who truly support peace and negotiations do not threaten delusional ultimatums from the UN platform as he did in his speech. https://t.co/5wecrs5Vvq — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 24, 2021

Также нельзя сказать, что политический тупик в отношениях двух стран обусловлен одними лишь действиями Израиля. Обстановка в регионе обостряется в том числе из-за нестабильности на палестинской земле.

Так, согласно достигнутым в 1993 году в Осло договоренностям, ПНА должна осуществлять контроль над всеми палестинскими территориями, однако в 2007 году силы исламистского движения ХАМАС взяли сектор Газа под контроль и проводят там самостоятельную политику. Проявлением этого, например, является 11-дневный конфликт в Газе, разразившаяся весной этого года после начала обстрелов еврейской территории со стороны анклава.

Israel and the Palestinian militant group Hamas have agreed to a ceasefire, bringing to an end 11 days of bombardment, the heaviest flare-up since the 2014 Gaza War, which has left over 240 people dead and threatened to destabilise the volatile region.https://t.co/ZMu9Dnd2JR — The Telegraph (@ttindia) May 21, 2021

Кроме того, соглашения в Осло требуют признания Израиля арабским населением региона и отказа от агрессии, на что члены ХАМАС также не настроены.

Все это еще более дестабилизирует обстановку и препятствует достижению консенсуса по ключевым вопросам, которые необходимо решить для реализации той же концепции двух государств, о которой напомнил Махмуд Аббас. Например, актуальной проблемой все еще является статус Иерусалима, который Палестина и Израиль называют своей столицей.

Ожидайте ответа

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет собирается зачитать свою речь на Генассамблее ООН в понедельник, 27 сентября. Лидер межпартийной правящей коалиции придерживается ультраправых взглядов и сам выступает против палестинской государственности. Однако его правительство, в которое входят в том числе и арабские партии, договорилось избегать острых решений по этому вопросу в пользу урегулирования иных проблем страны.

Израиль, безусловно, не демонстрирует заинтересованности в создании единого арабо-еврейского государства, но и не делает шагов к реализации инициативы ООН о равноправном сосуществовании двух стран. Вероятнее всего, Тель-Авив не станет отказываться от своих поселений на Западном берегу, хоть большая часть мирового сообщества, в том числе и высокопоставленные чиновники ООН, считают их незаконными.

Abbas tells U.N. Israeli actions could lead to ‘one state’ https://t.co/FB9kpJJdlT — NN News (@NNNews13) September 25, 2021

Тем не менее вряд ли за год ситуация претерпит значительные изменения. Громкие заявления Махмуда Аббаса — не редкое явление. Угрозы разорвать все существующие соглашения с соседней страной, как и призывы к ООН ввести санкции против израильтян, исходят от него по меньшей мере раз в год. Ранее Аббас уже даже говорил о том, что считает заключенные в Осло договоренности недействительными, но это до сих пор так ни к чему и не привело.

Впрочем, даже если дойдет до обещанного им разбирательства, располагающийся в Гааге Международный уголовный суд (МУС) уже заявлял о создании комиссии, расследующей военные преступления против палестинцев. Однако еще в апреле 2021 года Израиль официально отверг эту инициативу, обвинив международный орган в предвзятости. С тех пор минуло уже почти полгода, однако это так и не возымело желаемого эффекта.

Федеральное агентство новостей /

Не исключено, что сейчас провокационный характер заявлений Махмуда Аббаса в ООН преследует популистские цели: в последнее время рейтинг политика среди палестинского населения неуклонно снижается. ПНА проигрывает в популярности членам ХАМАС из-за умеренного отношения своего лидера к еврейскому государству, что он теперь и пытается исправить.