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Путин указал на особую ответственность «Единой России» за происходящее в стране

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:34
Политика
Путин указал на особую ответственность «Единой России» за происходящее в стране
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 сентября. Партия «Единая Россия» несет особую ответственность за происходящее в стране. Она отвечает за все, что удалось сделать в государстве.

Кроме того, на политическом объединении лежит груз ответственности также за неудавшиеся моменты. Об этом российский президент рассказал в ходе встречи с членами политических объединений, прошедших в нижнюю палату парламента.

Ранее стало известно, что Владимир Путин лично встретится с лидерами думских фракций в октябре. Сегодня лидер РФ провел с представителями партий заседание в режиме видеоконференции.

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путин россия единая россия
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