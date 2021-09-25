Путин указал на особую ответственность «Единой России» за происходящее в стране

Москва, 25 сентября. Партия «Единая Россия» несет особую ответственность за происходящее в стране. Она отвечает за все, что удалось сделать в государстве.

Кроме того, на политическом объединении лежит груз ответственности также за неудавшиеся моменты. Об этом российский президент рассказал в ходе встречи с членами политических объединений, прошедших в нижнюю палату парламента.

Ранее стало известно, что Владимир Путин лично встретится с лидерами думских фракций в октябре. Сегодня лидер РФ провел с представителями партий заседание в режиме видеоконференции.