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Агентство Tanjug сообщило о полете сербских МиГ-29 у административной линии с Косово
Армия
Агентство Tanjug сообщило о полете сербских МиГ-29 у административной линии с Косово
пресс-служба Минобороны РФ

Белград, 25 сентября. Сербские истребители МиГ-29 провели патрулирование у административной линии с автономным краем Косово и Метохия. Об этом сообщило агентство Tanjug.

По словам журналистов, военные самолеты ВВС Сербии около полудня дважды облетели воздушное пространство возле КПП «Ярине».

Газета «Вечерне новости» пишет, что к административной линии с Косово перебрасывается сербская бронетехника. Согласно данным издания, в приграничной зоне были замечены модернизированные танки Т-72МС «Белый орел».

Официального подтверждения от Министерства обороны Сербии о патрулировании или переброске военной техники не поступало.

Ранее сообщалось, что сербские конструкторы разрабатывают новый легкий танк. За основу была взята советская гаубица САУ 2С1 «Гвоздика».

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миг-29 сербия косово
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