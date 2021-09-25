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Президент России предложил Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:42
Политика
Президент России предложил Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 сентября. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин занять пост председателя в новом составе парламентариев. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступал на встрече с руководителями партий, которые прошли в нижнюю палату парламента. В ходе мероприятия он заявил, что Володин достоин занять пост спикера VIII созыва депутатов.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам избирательного процесса, в новый состав нижней палаты парламента попали представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людей».

Ранее Владимир Путин прокомментировал проведение дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. По его словам, развитие новых форм голосования и технический прогресс невозможно остановить.

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Все новости / Политика / Президент России предложил Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва
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