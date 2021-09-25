Президент России предложил Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

Москва, 25 сентября. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин занять пост председателя в новом составе парламентариев. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступал на встрече с руководителями партий, которые прошли в нижнюю палату парламента. В ходе мероприятия он заявил, что Володин достоин занять пост спикера VIII созыва депутатов.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам избирательного процесса, в новый состав нижней палаты парламента попали представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людей».

Ранее Владимир Путин прокомментировал проведение дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. По его словам, развитие новых форм голосования и технический прогресс невозможно остановить.