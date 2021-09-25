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Дмитрий Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:29
Политика
Дмитрий Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Госдуму
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 25 сентября. Россияне приняли участие в думских выборах в непростых условиях. Это отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Политик поблагодарил тех, кто принял участие в голосовании. Он обратился к избирателям во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства провел беседу с лидерами политических партий, вошедших в новый состав Государственной думы.

«Хотел был, прежде всего, со своей стороны поблагодарить всех граждан нашей страны, которые приняли участие в голосовании в Госдуму. Приняли участие в очень непростых условиях», — сказал Дмитрий Медведев.

Выборы в российский парламент завершились 19 сентября. Центризбирком уже распределил мандаты между партиями и самовыдвиженцами.

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