Ежегодный фестиваль арбузов прошел в Диярбакыре

11-й фестиваль арбузов объединил сотни туристов и жителей Диярбакыра. Веселые конкурсы и развлечения, шумный концерт и дискотека никого не оставили равнодушным. Особенно посетителям запомнилась выставка, на которой местные фермеры представили арбузы, выращенные на своих участках. В этом году самая крупная ягода уродилась на огороде Икрам Атли, вес гиганта составил 45,5 килограмма.

«Мы занимаемся этим уже 50 лет, арендуем землю и занимаемся арбузным бизнесом, выращиваем на продажу рассаду. Трудимся и в дождь и в ветреную погоду, вспахиваем поле, очищаем его от вредных сорняков. Много сил тратим», — рассказала женщина.

По традиции, самые крупные «ягодки» организаторы фестиваля провезли на верблюдах по улицам города. На главной площади прошел конкурс декоративного искусства, а также соревнования по поеданию арбузов на скорость.