ФАН собрал список лучших фильмов, снятых по мотивам комиксов

25 сентября, все ценители рисованной литературы отмечали Национальный день комиксов. Вспоминаем лучшие экранизации, созданные на основе популярных графических романов.
300 спартанцев
В это сложно поверить, но блокбастер Зака Снайдера «300 спартанцев» снят по комиксам. В конце 1990-х годов Фрэнк Миллер представил, как выглядела бы приукрашенная легенда о Фермопилах в устах единственного спартанца, который не погиб вместе с товарищами. Таким образом появился комикс, который назывался «300», а десять лет спустя мы его увидели на телеэкранах.
Люди в черном
Нестареющая классика с неподражаемым и неповторимым Уиллом Смитом. Однако этот фильм можно назвать антиэкранизацией. В комиксах «Люди в черном» — не супергерои, спасающие мир, а зловещая организация, хоть и расследующая паранормальные явления, но страстно стремящаяся захватить власть и поработить Вселенную.
Город грехов
Кинокартина «Город грехов» снята по графической новелле Фрэнка Миллера. Режиссер фильма Роберт Родригес максимально отобразил все сюжетные повороты, характеры персонажей и даже визуальный стиль оригинального комикса. Черно-белая картина сочетает в себе огромное количество оттенков, акцентирующих внимание на деталях.
«V» значит Вендетта
Эта экранизация была обречена на успех. Сценаристами выступили на тот момент братья, теперь уже сестры Вачовски, прославившиеся благодаря культовой «Матрице». Провокационный персонаж произведения — террорист-одиночка — настолько впечатлил зрителей по всему миру, что его маска спустя 15 лет продолжает считаться символом протестного движения.
Ворон
Этому фильму целых 27 лет, но он до сих пор потрясает своими спецэффектами и гримом. Страшная трагедия произошла ночью в Хеллоуин. Банда насильников и убийц врывается в дом молодой пары и жестоко расправляется с рок-музыкантом Эриком и его невестой Шелли. Проходит ровно год, убитый Эрик Дрэйвен выбирается из могилы и отправляется на поиски своих врагов. Но теперь он не человек, а ворон, жаждущий возмездия.