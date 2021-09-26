ФАН собрал список лучших фильмов, снятых по мотивам комиксов

25 сентября, все ценители рисованной литературы отмечали Национальный день комиксов. Вспоминаем лучшие экранизации, созданные на основе популярных графических романов.

300 спартанцев

В это сложно поверить, но блокбастер Зака Снайдера «300 спартанцев» снят по комиксам. В конце 1990-х годов Фрэнк Миллер представил, как выглядела бы приукрашенная легенда о Фермопилах в устах единственного спартанца, который не погиб вместе с товарищами. Таким образом появился комикс, который назывался «300», а десять лет спустя мы его увидели на телеэкранах.

Кадр из фильма «Люди в черном 2» /

Люди в черном

Нестареющая классика с неподражаемым и неповторимым Уиллом Смитом. Однако этот фильм можно назвать антиэкранизацией. В комиксах «Люди в черном» — не супергерои, спасающие мир, а зловещая организация, хоть и расследующая паранормальные явления, но страстно стремящаяся захватить власть и поработить Вселенную.

Кадр из фильма «Город грехов» /

Город грехов

Кинокартина «Город грехов» снята по графической новелле Фрэнка Миллера. Режиссер фильма Роберт Родригес максимально отобразил все сюжетные повороты, характеры персонажей и даже визуальный стиль оригинального комикса. Черно-белая картина сочетает в себе огромное количество оттенков, акцентирующих внимание на деталях.

Кадр из фильма ««V» значит Вендетта» /

«V» значит Вендетта

Эта экранизация была обречена на успех. Сценаристами выступили на тот момент братья, теперь уже сестры Вачовски, прославившиеся благодаря культовой «Матрице». Провокационный персонаж произведения — террорист-одиночка — настолько впечатлил зрителей по всему миру, что его маска спустя 15 лет продолжает считаться символом протестного движения.

Кадр из фильма «Ворон» /

Ворон

Этому фильму целых 27 лет, но он до сих пор потрясает своими спецэффектами и гримом. Страшная трагедия произошла ночью в Хеллоуин. Банда насильников и убийц врывается в дом молодой пары и жестоко расправляется с рок-музыкантом Эриком и его невестой Шелли. Проходит ровно год, убитый Эрик Дрэйвен выбирается из могилы и отправляется на поиски своих врагов. Но теперь он не человек, а ворон, жаждущий возмездия.