Президент России назвал электронное голосование техническим прогрессом

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин прокомментировал проведение дистанционного электронного голосования на прошедших выборах депутатов Госдумы.

По словам главы государства, развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно. Некоторые личности «сомневались» в успехе электронного голосования в Москве не из-за качества системы, а из-за неудовлетворенности результатами.

Владимир Путин подчеркнул, что изначально было много вопросов по поводу проведения дистанционного голосования, однако в итоге решили, что это удобная процедура и ее надо применять.

Как стало известно ранее, президент России поздравил руководителей победивших на выборах партий. Путин призвал политиков выполнять обещания.