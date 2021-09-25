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Президент России назвал электронное голосование техническим прогрессом
Политика
Президент России назвал электронное голосование техническим прогрессом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин прокомментировал проведение дистанционного электронного голосования на прошедших выборах депутатов Госдумы.

По словам главы государства, развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно. Некоторые личности «сомневались» в успехе электронного голосования в Москве не из-за качества системы, а из-за неудовлетворенности результатами.

Владимир Путин подчеркнул, что изначально было много вопросов по поводу проведения дистанционного голосования, однако в итоге решили, что это удобная процедура и ее надо применять.

Как стало известно ранее, президент России поздравил руководителей победивших на выборах партий. Путин призвал политиков выполнять обещания.

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