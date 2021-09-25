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Посол Доминиканы призвал соотечественников-бизнесменов осваивать регионы России
Весь мир
Посол Доминиканы призвал соотечественников-бизнесменов осваивать регионы России
pixabay.com  / 

Москва, 25 сентября. Посол Доминиканской Республики в Москве Ханс Данненберг Кастелльянос Кастельянос призвал бизнесменов обратить внимание на российские регионы. Кроме того, так производители смогут попасть на рынок Средней Азии, заявил дипломат информационному агентству Sputnik.

Кастелльянос отметил, что в ближайшее время в нескольких российских городах откроется прямое сообщение с Доминиканской Республикой, и это может поспособствовать не только развитию туристической сферы, но и перевозке скоропортящихся товаров. Авиакомпания Azur Air возобновит перелеты 1 октября из Санкт-Петербурга, 2 октября — из Екатеринбурга, 4 и 5 октября — из Казани и Уфы, 9 октября из Ростова-на-Дону и 11 октября из Новосибирска.

«Мы призываем их не оставаться в Москве, а ехать в регионы, ехать в Самару, Ростов, Уфу, Казань в том числе. Особенно в эти города, потому что там будут прямые рейсы в Доминиканскую Республику», — сказал дипломат.

Кастелльянос также подчеркнул, что бизнесмены через российские регионы смогут выйти на рынки Узбекистана, Казахстана и Киргизии. При этом дипломат надеется, что интерес будет обоюдным и российские производители, в частности фармацевтические компании, также будут торговать с Доминиканской Республикой.

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россия торговля доминиканская республика
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