Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 18:25
18:24
Общество
Крымчанка уже год спасает лошадей и верблюдов от смерти
18:22
Общество
Привитых «Спутником V» петербуржцев могут не пустить в Финляндию без ПЦР-теста
18:21
Общество
Культуролог Пархоменко: надо контролировать содержание ТВ во избежание колумбайнов
18:18
Происшествия
Жительница Воронежа выкопала и сожгла тело молодого человека для исполнения воли покойного
18:18
Политика
Президент России назвал электронное голосование техническим прогрессом
18:11
Происшествия
Актриса Хмельницкая назвала жуткой историю с трупами собак возле питомника в Волгограде
18:10
Политика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву
18:09
Спорт
Путин предложил подумать о проведении еще одного чемпионата мира по футболу в России
18:05
Армия
Sandboxx: российский стелс-бомбардировщик может стать самой серьезной угрозой для США
18:03
Происшествия
Грибник едва не стал жертвой медведя в Подмосковье
Все новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:11
Политика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нью-Йорк, 25 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в будущем посетить Москву. Об этом сам политик рассказал после переговоров в Белом доме.

Моди находится в США на сессии Генассамблеи ООН. После визита в Вашингтон и переговоров в Белом доме индийский премьер заявил, что планирует в будущем посетить Москву.

«Да, конечно. Это вопрос наших партнерских отношений», — сказал Нарендра Моди, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Индии. Глава Белого дома высказался в поддержку включения Индии в состав постоянных членов Совбеза ООН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву
россия индия моди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru