Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву

Нью-Йорк, 25 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в будущем посетить Москву. Об этом сам политик рассказал после переговоров в Белом доме.

Моди находится в США на сессии Генассамблеи ООН. После визита в Вашингтон и переговоров в Белом доме индийский премьер заявил, что планирует в будущем посетить Москву.

«Да, конечно. Это вопрос наших партнерских отношений», — сказал Нарендра Моди, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Индии. Глава Белого дома высказался в поддержку включения Индии в состав постоянных членов Совбеза ООН.