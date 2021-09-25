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Россия может принять еще один чемпионат мира по футболу

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:10
Спорт
Россия может принять еще один чемпионат мира по футболу
twitter.com/TeamRussia  /  Пресс-служба РФС

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин встретился с главами политических партий, где предложил подумать над проведением еще одного чемпионата мира по футболу в стране.

Путин и руководители партий встретились в режиме онлайн-конференции по итогам голосования на выборах в Госдуму VIII созыва. Глава государства обсудил с депутатами ряд важных вопросов. Одной из тем стал футбол.

«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели на самом высоком уровне. Давайте подумаем о проведении еще одного чемпионата мира по футболу в России», — сказал Владимир Путин.

Чемпионат мира по футболу впервые в России провели в 2018 году. Тогда победу одержала французская команда. России смогла дойти лишь до четвертьфинала турнира.

Летом в России состоялся чемпионат Европы по футболу. Национальная сборная заняла последнее место в группе В и не смогла пройти дальше. Победителями Евро-2020 стала команда из Италии.

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