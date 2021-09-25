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Sandboxx: российский стелс-бомбардировщик может стать самой серьезной угрозой для США
Армия
Sandboxx: российский стелс-бомбардировщик может стать самой серьезной угрозой для США
ПолитЭксперт

Вашингтон, 25 сентября. Разрабатываемый в России стратегический стелс-бомбардировщик может стать одной из самых серьезных угроз для США. К такому выводу пришли аналитики американского портала Sandboxx.

Эксперты отметили, что в настоящее время российские специалисты осуществляют строительство опытного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). При этом в США также ведется строительство перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21. Аналогичный самолет разрабатывают и в Китае, передает «ПолитРоссия».

«Таким образом, лидерство Америки в области стелс-авиации начинает ослабевать. В немалой степени это связано с тем, что на протяжении двух десятилетий США вели войны с противниками, которые не могли похвастаться развитой системой противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Характеристики российского «стратега» держатся в строжайшей тайне. Однако уже известно, что ПАК ДА получит широкий арсенал вооружения, включая ядерные боеприпасы, а также новейшие гиперзвуковые ракеты. Все это делает делает российский стелс-бомбардировщик самой серьезной угрозой для США.

«Бомбардировщик ПАК ДА может стать для Америки самой серьезной угрозой из всего арсенала боевых возможностей России, за исключением межконтинентальных баллистических ракет с ядерной боеголовкой», — уверены эксперты.

Ранее военный эксперт Николай Шульгин заявил, что Россия опережает США в сфере создания гиперзвукового вооружения. Он напомнил о недавних испытаниях американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, которые завершились полным провалом.

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сша бомбардировщик пак да
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