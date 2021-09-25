Принявшая постриг актриса Екатерина Васильева отправилась в паломническую поездку

, 25 сентября. Известная актриса Екатерина Васильева недавно приняла ионический постриг и получила другое имя — Василиса. Став инокиней, народная артистка отправилась в паломническую поездку.

Одной из точек остановки Васильевой стала Нило-Столобенская пустынь, расположенная на Селигере. Актриса, а ныне монахиня, встретилась со служителем монастыря Иоанном Захаровым. Священник опубликовал снимок с инокиней Василисой на своей странице во «ВКонтакте» и рассказал, что звезда кино совершает паломнические и молитвенные труды в святой обители Нило-Столобенской пустыни.

«Радость духовного общения нового дня! Фото с инокиней Василисой (Васильевой)», — подписал фотографию Иоанн Захаров.

Перед поездкой Екатерина Васильева дала интервью своему сыну — протоиерею Дмитрию Рощину, в котором объяснила, почему решила расстаться с мирской жизнью. По словам актрисы, принятие монашества помогает ей бороться с ленью. До того как стать послушницей, вспоминает звезда, у нее «страдала» самодисциплина — даже воскресные службы она пропускала из-за «человеческой лени».

На данный момент Васильева живет в монастыре недалеко от Наро-Фоминска. Настоятельница монастыря Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве раскрыла подробности жизни артистки в новом месте обитания.