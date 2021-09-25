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«Яндекс.Облако» будет развиваться в Германии

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:59
Экономика
«Яндекс.Облако» будет развиваться в Германии
Prt Scr cloud.yandex.ru  /  Prt Scr cloud.yandex.ru

Москва, 25 сентября. Платформа на территории ФРГ потребует примерно 30 млн долларов инвестиций.

Структура «Яндекса» Yandex.Cloud намеревается вложить до конца следующего года порядка 30 млн долларов в создание инфраструктуры в Германии. Об этом пишет РБК.

Известно, что в республике уже собирается команда профессионалов и постепенно реализуется процедура открытия представительства Yandex.Cloud в этом государстве.

Согласно планам компании, вначале инвестируемые деньги будут использоваться для закупки необходимого оборудования и с целью оплаты аренды дата-центров. Мощности облачного подразделения расположатся на трех площадках в Германии, которые полностью соответствуют мировым стандартам безопасности.

Помимо этого, «Яндекс» будет развивать сервис G-Cloud, который также является облачной платформой, но предназначается для хранения государственных данных. Вдобавок IT-корпорация договорилась с «М.Видео-Эльдорадо» о перемещении всех клиентских продуктов торговой сети в «Яндекс.Облако».

Компания также активно развивает и свой сервис «Яндекс.Карты». Для повышения популярности приложения, к озвучке маршрутов был привлечен солист рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

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