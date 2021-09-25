Президент России проведет в октябре встречу со всеми лидерами партий

Москва, 25 сентября. Встреча президента России Владимира Путина со всеми лидерами партий состоится в октябре. Об этом сообщил руководитель администрации главы государства Антон Вайно.

Президент проведет встречи со всеми лидерами партий в течение октября, сказал Вайно на встрече Путина с руководителями политических объединений.

«Так и сделаем», — подтвердил Путин.

Глава государства уже провел встречу с руководством политических объединений, которые вошли в новый созыв Госдумы. В ходе события Путин поздравил представителей с победой на парламентских выборах. Также он особо отметил появление пятой партии в новом составе Госдумы. Кроме того, глава государства призвал представителей объединений выполнить свои обещания.