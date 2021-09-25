Египет заключил контракты на разведку газа стоимостью один млрд долларов

Каир, 25 сентября. Египетская государственная холдинговая компания EGAS подписала за последнее время девять соглашений с международными предприятиями на разведку природного газа, объявил ее глава Магди Галяль.

Тендер на разработку соответствующего числа подготовленных к геологоразведочным работам участков, объявленный еще в марте текущего года, завершился в конце сентября. По его результатам, общий объем инвестиций составил почти 1 млрд долларов. Кроме того, EGAS выделила гранты в размере еще 24 млн, и таким образомколичество действующих в этой области контрактов достигло 44.

Галяль указал на то, что работы по новым соглашениям начнутся сразу после их подписания. Он также сообщил о завершении реализации программ трехмерной сейсморазведки с использованием новейших технологий на площади более 33 тыс. квадратных километров.

По словам директора EGAS, в прошлом году геологи открыли восемь новых месторождений природного газа — два в Средиземном море и шесть в Западной пустыне. Они пополнили запасы, которые к настоящемумоменту увеличились до 600 млрд кубических футов. В стране уже реализованы четыре проекта по разведке и добыче на открытых участках с общим объемом инвестиций более 4 млрд долларов. Галяль сообщил, что на карту месторождений добавлено 15 новых скважин со средней суточной производительностью 1,4 млрд кубических футов газа и более 25 тыс. баррелей конденсата.

Египет активно развивает данную отрасль и за пределами собственного государства. Так, в июле Каир подписал соглашение с Правительством Ливии о строительстве станции в Дерне.