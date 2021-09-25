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Самбурская показала фото без фильтров и призвала хейтеров «держать себя в руках»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:37
Шоу-бизнес
Самбурская показала фото без фильтров и призвала хейтеров «держать себя в руках»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 сентября. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская резко ответила хейтерам, критикующим ее внешность. Актриса попросила злопыхателей «унять свою тупость» и быть более корректными в Сети.

На своей странице в Instagram артистка оставила послание для всех хейтеров. По словам Самбурской, ей порядком надоело читать комментарии о своем «стареющем» лице или обвинения в чрезмерном использовании фотошопа. Она опубликовала снимок без фильтров и объяснила, что использует фотошоп только при внезапно вскочившем прыще или невыгодном свете.

«Мне 34 годика, я взрослая женщина и меня, как и всех настигают возрастные изменения. В этом нет ничего страшного, мы не вечные. Но считать своим долгом сообщать мне о том, что я постарела, не нахожу корректным», — написала звезда «Универа» в соцсети.

Самбурская резко высказалась об эйджизме и людях, которые до сих пор мыслят стереотипами. По словам актрисы, она нормально относится к возрастным изменениям, ведь это ждет любого человека, однако читать от незнакомых людей про свои морщины на лице она не намерена. Звезда призвала хейтеров «унять свою тупость» и оставить все подобные комментарии при себе.

Недавно против эйджизма высказалась актриса Эвелина Бледанс, которая в этом году отметила 52-летие. По ее мнению, ни одна женщина не должна ограничивать себя из-за возраста. Звезда заявила, что хочет «до последнего вздоха» показывать свое тело в купальнике.

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