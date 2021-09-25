Жириновский предложил оставить Слуцкого во главе комитета Госдумы по международным делам

Москва, 25 сентября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что руководство комитета Госдумы по международным делам останется неизменным. Свою позицию он объяснил президенту РФ Владимиру Путину.

Жириновский рассчитывает, что председатель комитета в Госдуме седьмого созыва Леонид Слуцкий вновь займет этот пост. По словам главы ЛДПР, его однопартиец работает «мягко по форе и жестко по существу».

«Зарубежные парламентарии готовы ехать за ним и в Крым, и в Сирию», — сказал Жириновский в ходе онлайн-совещании Путина с руководителями прошедших в нижнюю палату партий.

Путин отметил, что высоко оценивает деятельность Слуцкого. Президент согласился поддержать кандидатуру политика.

Во время совещания Путин также посоветовал обратить внимание на идеи не прошедших в Госдуму партий. По его словам, это необходимо для того, чтобы ничего не потерять из сказанного проигравшими политиками.