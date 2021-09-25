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Землянку на случай апокалипсиса можно купить на краснодарском Avito

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:13
Общество
Землянку на случай апокалипсиса можно купить на краснодарском Avito
Pr Scr avito.ru  /  Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц»

Краснодар, 25 сентября. Жители Кубани готовятся к апокалипсису и это не шутки. На краснодарском сервисе объявлений Avito появились призывы покупать себе землянки в лесу, цена приемлема.

Из объявления, размещенного на сервисе, стало ясно, что землянку из сруба делает под ключ бригада мастеров. 

«В случае апокалипсиса вы всегда сможете перекантоваться в землянке всей семьей. В связи с последними событиями в мире это отличное вложение ваших средств. История показала, что люди догадываются о том, что идет очередное обнуление планеты, а пещеры и курганы всегда использовались людьми в качестве жилища», — пишет продавец Алексей. 

За оборудованную в земле нору, строители просят 200 тысяч рублей, однако цена может стать и дороже. Как поясняет автор объявления, все зависит от площади самой землянки и ее удаленности от города. 

Большим плюсом, по мнению автора, будет ваше единение с природой, где вы сможете приобщиться к охоте и собирательству.

Землянку на случай апокалипсиса можно купить на краснодарском Avito
Pr Scr avito.ru  / Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц»

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону на сервисе Avito появилось объявление о продаже единственного в Ростовской области музея космонавтики. Владелец хочет получить за здание музея 170 млн рублей.

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