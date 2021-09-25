Жириновский предложил сослать Кокорина и Мамаева в Сибирь для развития футбола

Москва, 25 сентября. Председатель партии ЛДПР Жириновский на встрече с президентом Путиным заявил, что футболистов Мамаева и Кокорина нужно сослать в Сибирь ради развития футбола.

Российский президент Владимир Путин в режиме онлайн-конференции пообщался с главами политических партий. В ходе разговора председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить понятие «ссылка» как вид наказания по ряду преступлений.

«У нас в тюрьме сидят люди — тысячу украл или подрались по пьяни. Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь», — высказался Жириновский.

Депутат считает, что Сибирь со времен декабристов развивалась только благодаря ссыльным людям. Павел Мамаев и Александр Кокорин могли бы оказать услугу вышеуказанному региону, если бы вместо тюрьмы оказались там. Спортсмены могли улучшить уровень сибирского футбола.

После отбывания наказания Павел Мамаев оказался в центре другого скандала. Супруга поймала его на измене и подала на развод. В вопросе раздела совместно нажитого имущества она отказалась идти на мировую.