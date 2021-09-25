Путин выступил против «ковыряния в грязном белье» на телевидении

Москва, 25 сентября. Средства массовой информации должны преподносить больше информации о реальных героях страны, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства высказался о программах на отечественном телевидении. По его словам, сейчас необходимо предоставлять гражданам больше информации о реальной жизни страны, а не «ковыряние в грязном белье элит».

Владимир Путин подчеркнул, что перебарщивать с госзаказом в СМИ нельзя, однако рассказывать о реальных героях, влияющих на жизнь страны, необходимо.

Как стало известно ранее, Путин обратил внимание лидеров парламентских партий на доходы учителей. По его словам, политикам необходимо решать проблемы доходов преподавателей.