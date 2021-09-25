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Путин выступил против «ковыряния в грязном белье» на телевидении

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:27
Политика
Путин выступил против «ковыряния в грязном белье» на телевидении
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 25 сентября. Средства массовой информации должны преподносить больше информации о реальных героях страны, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства высказался о программах на отечественном телевидении. По его словам, сейчас необходимо предоставлять гражданам больше информации о реальной жизни страны, а не «ковыряние в грязном белье элит».

Владимир Путин подчеркнул, что перебарщивать с госзаказом в СМИ нельзя, однако рассказывать о реальных героях, влияющих на жизнь страны, необходимо.

Как стало известно ранее, Путин обратил внимание лидеров парламентских партий на доходы учителей. По его словам, политикам необходимо решать проблемы доходов преподавателей.

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