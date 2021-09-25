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Учения Северного флота РФ с применением «Панцирей» и «Бастионов» прошли в море Лаптевых
Армия
Учения Северного флота РФ с применением «Панцирей» и «Бастионов» прошли в море Лаптевых
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Североморск, 25 сентября. Северный флот РФ провел межвидовые учения с участием боевых кораблей, расчетов комплексов «Панцирь» и «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба флота.

В заявлении указывается, что отряд боевых кораблей провел тренировку вместе с группой береговых войск, которая расположена на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. Тактические маневры проводились с боевой стрельбой. Из состава СФ в учениях участвовали большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», вертолеты палубной авиации и морская пехота.

«В ходе учения морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отряд Северного флота успешно провел стрельбы в море Лаптевых по время арктического похода. Также моряки отработали оборону кораблей.

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