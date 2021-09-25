Крымчанка уже год спасает лошадей и верблюдов от смерти

Наталия Курласова из Севастополя уже год занимается спасением животных. Сейчас на ее ранчо живут не только верблюды и лошади, но и еноты, козы, собаки и коты.

С начала 2021 года в хозяйстве добавилось еще десять животных. Большую часть обитателей ранчо крымчанка спасла от надвигавшейся смерти.

Одним из первых постояльцев стал 15-летний верблюд Бархан. У него были проблемы с суставами, поэтому прошлый хозяин планировал отправить величественное парнокопытное на мясо.

«Я по мере своих сил стараюсь спасти тех животных, которые обречены на смерть. Которых хотят съесть, отправить на колбасу. Мы привозим их сюда и создаем комфортные условия для их существования», — рассказывает Наталья Курласова.

Сейчас Бархан полностью здоров, а на новом месте он даже нашел себе подругу — Барбару. Самка на ранчо совсем недавно, ее тоже хотели отправить на убой.

Трагичная история стоит за каждым постояльцем хозяйства в Крыму. Забайкальский скакун Март остался сиротой. Его братьев и сестер увезли на бойню, а жеребец по счастливой случайности не поместился в машину.

Представительница породы тинкер — Пеппа — осталась на улице после того, как театр, где она работала, разорился. Сейчас она с радостью общается с детьми и участвует в фотосъемках.

«Мы не ведем прокаты. Мы против прокатов. Мы обучаем детей и взрослых верховой езде. В перспективе мы хотим сделать небольшой театр и показывать разные представления с нашими животными», — поясняет Наталья.

На ранчо привозят животных со всей страны. А самоотверженностью хозяйки и красотой постояльцев приюта восхищаются пользователи Сети и в России и за рубежом.