Американский дипломат Прайс заявил о намерении США искать пути взаимодействия с КНДР

Вашингтон, 25 сентября. Необходимо установить мир на Корейском полуострове. Кратчайшим путем к этому является диалог с КНДР. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Дипломат рассказал журналистам, что американская сторона не имеет враждебности по отношению к КНДР. Кроме того, США намерены искать пути взаимодействия с республикой. Это стоит сделать в рамках выверенного подхода, чтобы укрепить безопасность Соединенных Штатов и их союзников в регионе, пояснил Прайс.

Ранее президент США Джо Байден выступил в поддержку Индии. Глава государства высказался в пользу вступления страны в ряды постоянных членов Совбеза ООН. Кроме того, он указал на необходимость включения Индии в группу ядерных поставщиков.