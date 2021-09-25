Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 18:23
18:22
Общество
Привитых «Спутником V» петербуржцев могут не пустить в Финляндию без ПЦР-теста
18:21
Общество
Культуролог Пархоменко: надо контролировать содержание ТВ во избежание колумбайнов
18:18
Происшествия
Жительница Воронежа выкопала и сожгла тело молодого человека для исполнения воли покойного
18:18
Политика
Президент России назвал электронное голосование техническим прогрессом
18:11
Происшествия
Актриса Хмельницкая назвала жуткой историю с трупами собак возле питомника в Волгограде
18:10
Политика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву
18:09
Спорт
Россия может принять еще один чемпионат мира по футболу
18:05
Армия
Sandboxx: российский стелс-бомбардировщик может стать самой серьезной угрозой для США
18:03
Происшествия
Грибник едва не стал жертвой медведя в Подмосковье
18:02
Политика
Путин анонсировал скорую встречу с президентом Белоруссии
Все новости

Американский дипломат Прайс заявил о намерении США искать пути взаимодействия с КНДР
Политика
Американский дипломат Прайс заявил о намерении США искать пути взаимодействия с КНДР
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 25 сентября. Необходимо установить мир на Корейском полуострове. Кратчайшим путем к этому является диалог с КНДР. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Дипломат рассказал журналистам, что американская сторона не имеет враждебности по отношению к КНДР. Кроме того, США намерены искать пути взаимодействия с республикой. Это стоит сделать в рамках выверенного подхода, чтобы укрепить безопасность Соединенных Штатов и их союзников в регионе, пояснил Прайс.

Ранее президент США Джо Байден выступил в поддержку Индии. Глава государства высказался в пользу вступления страны в ряды постоянных членов Совбеза ООН. Кроме того, он указал на необходимость включения Индии в группу ядерных поставщиков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Американский дипломат Прайс заявил о намерении США искать пути взаимодействия с КНДР
сша кндр прайс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru