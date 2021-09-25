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Владимир Путин назвал условие для победы на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:15
Политика
Владимир Путин назвал условие для победы на выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 сентября. Победа партии на выборах в Госдуму зависит не только от предложенных хороших идей. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.

Глава государства 25 сентября проводит встречу с лидерами думских фракций. Он проанализировал прошедшие выборы и поздравил партии с победой. Путин отметил, что политические объединения должны не только предлагать хорошие проекты, но и уметь их выполнять.

«Зависит не только от хороших идей, но и от способности реализовать их, вопрос в убедительности подачи материала», — подчеркнул президент.

По итогам выборов места в Госдуме получили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». ЦИК уже распределил мандаты между ними.

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