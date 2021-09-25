Издательство «Эксмо» развеяло слухи о встрече Пелевина с фанатами

Москва, 25 сентября. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев прокомментировал автограф-сессию, которую провел незнакомый мужчина от лица писателя Виктора Пелевина.

Сразу несколько СМИ и Telegram-каналов сообщили, что писатель Виктор Пелевин — автор романов «Чапаев и Пустота» и «Generation П» — устроил в «неком тайном подвале» в Москве автограф-сессию. На просторах Сети тут же появились снимки, на которых мужчина в темных очках, сидя за столом, подписывает книги авторства Пелевина. В правдивости мероприятия усомнились многие, ведь писатель около 20 лет не появляется на публике. Скрытность литератора породила много слухов, что Виктора Пелевина не существует, а все книги на самом деле создает целая группа писателей.

Странную автограф-сессию прокомментировали в издательстве «Эксмо», которое долгие годы занимается публикацией романов Пелевина. Гендиректор Евгений Капьев опроверг, что книги в «тайном подвале» подписывал сам автор «Чапаева и Пустоты». По его словам, издательству предлагают миллионы за пресс-конференцию или автограф-сессию, однако сам Пелевин отказывается от подобных мероприятий — это позиция, а не вопрос денег.

«Поэтому крайне мало шансов на то, что он приехал и давал автографы, и что при этом мы про это не знали — тоже шансов мало», — отметил Капьев в эфире радиостанции Business FM.

Пелевин умело скрывается от поклонников и журналистов — даже фотографий литератора практически нет в Сети. Летом в распоряжении редакции The Blueprint оказался свежий снимок писателя. Несмотря на то, что достоверность этой информации невозможно подтвердить, это стало настоящей сенсацией.