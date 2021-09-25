Путин посоветовал обратить внимание на идеи проигравших выборы партий

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин призвал партию «Новые люди» обратить внимание на идеи политсил, которые проиграли на думских выборах.

Глава государства подчеркнул, что стоит обратить внимание на идеи проигравших партий, чтобы ничего не было потеряно из сказанного теми, кто не прошел в Госдуму на выборах.

Ранее Владимир Путин поздравил руководителей партий с их победой на прошедших выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Он отметил, что избирательный процесс прошел открыто. Выборы в России, как известно, проходили с 17 по 19 сентября.