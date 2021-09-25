Сложно представить жизнь человека ― даже повседневную ― без музыки. Она сопровождает нас повсеместно: джаз, поп, фолк ― каждый может найти что-то для себя, выбрать свой стиль. В первый день второго осеннего месяца весь мир отмечает Международный день музыки. Когда она зародилась, кто придумал праздник в ее честь и как его отмечают — читайте в материале ФАН.

Два слова об истории

Доисторический период в развитии искусства музыки, по мнению ученых, заканчивается в IV веке до н. э., когда впервые песни начали записывать. Древнейшей записью считается клинописная табличка, найденная при раскопках шумерского города Ниппур в Месопотамии (современный Ирак). А самым древним музыкальным инструментом признана флейта.

В Древнем Египте музыкальное искусство имело огромное значение, потому что было связано с исполнением религиозных гимнов на сюжеты из жизни древних богов. Так, одним из самых популярных сюжетов было жизнеописание бога Осириса, который все время умирал, а потом воскресал. Записи текстов найдены на древних папирусах. В качестве инструментов египтяне использовали флейту, а также арфу.

В Древней Греции искусство, в том числе музыкальное, было очень почетно. Этому специально обучали, и все образованные греки могли выступить (спеть или сыграть на музыкальном инструменте) во время симпосиона ― так в Древней Греции назывался пир. Греки играли на многих инструментах: духовых, струнных и ударных.

В литературе и на изображениях чаще всего есть щипковые инструменты — лира и кифара. Первая по преданию была изготовлена Гермесом для Аполлона и имела до 11 струн. Кифара представляла собой узкий прямоугольный корпус со струнами. Разная толщина и натяжение струн позволяли извлекать разные звуки.

Записывать саму музыку люди пробовали еще в древности, однако это не был сегодняшний нотный стан. Тогда использовали либо слоги, либо пиктограммы. С развитием теории музыки начали появляться прототипы современных нот. А в существующем виде нотный стан появился уже в XVII–XVIII веке.

Праздник музыки

Международный день музыки впервые был отпразднован в 1975 году. Он был учрежден по предложению Международного музыкального совета, который работает при ЮНЕСКО с 1949 года. Одним из инициаторов праздника выступил выдающийся русский композитор Дмитрий Шостакович.

Цель праздника прекрасна и благородна — сделать музыку доступной и популярной среди всех слоев общества, а также помочь взаимодействию всех народов. В самом деле, можно ли придумать язык более универсальный, чем музыка? Можно ли не восхититься виртуозным исполнением или чистотой голоса?

В честь праздника 1 октября Международный музыкальный совет организует серию мероприятий и кампаний в прессе, посвященных всем музыкальным направлениям, — это и выставки, и концерты, и мастер-классы, и творческие встречи.

Как отмечают Международный день музыки в России

В нашей стране замечательный праздник тоже не обходят стороной. Из года в год как государственные, так и частные творческие организации и коллективы готовят обширную и интересную программу.

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Так, крупное мероприятие пройдет в этом году в Подмосковье. Детская хоровая школа «Подлипки» им. Б. А. Толочкова выступит для большого концерта с участием лучших подмосковных творческих коллективов. В Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет концерт-марафон с участием академического симфонического оркестра.

Также 1 октября стартует XVI Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория», в рамках которой в музее-заповеднике «Царицыно» состоится мероприятие под названием «Театрократия. Екатерина II и опера». Выставка-фестиваль посвящена образованию и развитию русского музыкального театра в XVIII веке.

Далее, 3 октября, Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) организует перфоманс-концерт Plug & Play, который задуман как попытка найти ответ на вопрос: какую музыку пишут в начале третьего десятилетия XXI века.

Интересные мероприятия пройдут в крупных региональных центрах. Так, например, в Новосибирском музыкальном колледже им. А. Ф. Мурова пройдет концерт гитарного дуэта, а в Томской областной государственной филармонии 1 октября можно будет посмотреть визитную карточку русского балета ― «Лебединое озеро».