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Путин обратил внимание лидеров парламентских партий на доходы учителей

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:16
Экономика
Путин обратил внимание лидеров парламентских партий на доходы учителей
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 25 сентября. Уровень доходов преподавателей в России является одним из социальных приоритетов для государства, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий.

Он отметил, что российские власти в последнее время уделяют много внимания вопросам образования. Однако, по мнению президента, этого недостаточно.

«И главная проблема — это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно», — уточнил Владимир Путин, обращаясь к главам партий Госдумы восьмого созыва.

Глава государства ранее заявил о необходимости минимизировать уровень бедности в России. Он призвал политиков работать над улучшением уровня жизни россиян.

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