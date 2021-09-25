Путин обратил внимание лидеров парламентских партий на доходы учителей

Москва, 25 сентября. Уровень доходов преподавателей в России является одним из социальных приоритетов для государства, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий.

Он отметил, что российские власти в последнее время уделяют много внимания вопросам образования. Однако, по мнению президента, этого недостаточно.

«И главная проблема — это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно», — уточнил Владимир Путин, обращаясь к главам партий Госдумы восьмого созыва.

Глава государства ранее заявил о необходимости минимизировать уровень бедности в России. Он призвал политиков работать над улучшением уровня жизни россиян.