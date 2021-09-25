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Зенитчики ЮВО отразили условную воздушную атаку на учениях под Краснодаром
Армия
Зенитчики ЮВО отразили условную воздушную атаку на учениях под Краснодаром
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Краснодар, 25 сентября. Расчеты Южного военного округа провели учения по защите военного объекта с применением зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Во время маневров военнослужащие отработали задачи по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению группы воздушных целей условного противника.

«Соединения войск противовоздушной обороны ЮВО в Краснодарском крае провели тактические учения по защите военного объекта от массированного ракетного удара. Расчеты ЗРК С-300В4 выполнили успешные электронные пуски ракет, уничтожив крылатые ракеты условного противника», — отметили представители военного округа.

Всего в тренировке задействовали более 200 человек личного состава расчета ЮВО, а также 30 единиц боевой техники.

Ранее экипажи Ми-8 и Ми-28Н «прикрыли» ночное десантирование мотострелков Южного военного округа. Маневры проходили на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

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с-300 зрк юво
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