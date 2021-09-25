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Зрителей шоу «Поле чудес» возмутили подарки из черного ящика

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:07
Шоу-бизнес
Зрителей шоу «Поле чудес» возмутили подарки из черного ящика
youtube.com  /  Prt Scr / Первый канал

Москва, 25 сентября. Новый выпуск капитал-шоу «Поле чудес», посвященный 100-летию Республики Коми, оставил недовольными многих зрителей передачи.

В игре принимали участие исключительно жители Коми — их проверяли на знание архаизмов Русского Севера. Первым торговаться за содержимое черного ящика довелось Сергею Сотникову из села Ижма. Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович назвал в качестве начальной суммы 29 тысяч рублей — именно такую пенсию получает участник.

В итоге торги дошли до 70 тысяч рублей, но игрок настаивал на призе. Тогда Якубович вскрыл ящик, и внутри оказался сертификат на поездку в Санкт-Петербург, рассчитанный на двух человек.

Во второй тройке игроков призовой сектор выпал шахтеру Юрию Кузнецову. У него торги за черный ящик стартовали с 40 тысяч рублей. Якубовичу не удалось убедить участника взять деньги, и в итоге игрок выбрал приз. Внутри ящика оказались бутылка водки и кабачок.

Такие подарки возмутили зрителей капитал-шоу. По мнению поклонников «Поля чудес», в передаче, приуроченной к 100-летию Коми, следовало дарить нечто более ценное, например, автомобили или квартиры.

«Ну и призы… Жаль, что не взяли деньгами»;

«Ради такого праздника призы должны быть более денежные»;

«Стыд и срам организаторам!» — написали комментаторы в Сети.

Леонид Якубович ранее дал интервью ФАН, в котором рассказал, что поменялось на «Поле чудес» с момента наступления пандемии. По словам ведущего, ему очень тяжело работать без зрителей в студии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Зрителей шоу «Поле чудес» возмутили подарки из черного ящика
коми первый канал поле чудес якубович
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