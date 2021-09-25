Конец первого осеннего месяца ознаменован профессиональным праздником тех, кто позволяет разным народам понять друг друга. Речь идет, конечно, о Международном дне переводчика. Профессия переводчика, без сомнения, одна из самых важных. Ведь без них коммуникация между людьми была бы просто невозможна, а значит, воплотилась бы в жизнь притча о Вавилонской башне.

Библейская история гласит, что раньше существовал только один народ, который говорил на одном языке. И вот народ задумал выстроить самую высокую на Земле башню. Но бог сделал так, что люди перестали друг друга понимать, потому что заговорили на разных языках. Правда это или нет, но труд тех, кто помогает нам услышать друг друга, почитаем и востребован. О Международном дне переводчика мы и поговорим сегодня.

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Из истории перевода

Потребность в переводе возникла давно, как только люди так или иначе стали мигрировать и открывать новые территории. Прежде всего речь идет, конечно, о многочисленных войнах и набегах. В этом случае переводчиками, как правило, выступали пленные правители, ведь они были очень образованны. С развитием экономики и торговли потребность в знатоках иностранных языков только возросла. Нужно было договариваться об условиях сотрудничества, устанавливать отношения с другими государствами. Во времена Средневековья центрами знаний были монастыри. В них были собраны огромные библиотеки: ведь монахи постоянно переписывали и переводили книги в огромном количестве.

На Руси первым переводчиком был Максим Грек ― монах из Афонского монастыря. Он приехал по приглашению царя Василия III, чтобы переводить на старославянский язык церковные книги, и создал княжескую библиотеку.

Еще два слова о переводе

Профессиональное переводческое сообщество включает в себя самых разных специалистов. В настоящий момент существует несколько видов перевода:

• художественный (художественная литература: проза и стихи, нон-фикшн);

• технический (документы, инструкции, проекты, карты, схемы, чертежи, научные работы);

• устный последовательный (перевод после спикера, фраза за фразой);

• устный синхронный перевод.

Последний, пожалуй, — самый сложный. В этом случае переводчик говорит одновременно со спикером, точно следуя за его речью. Времени на поиск подходящего слова у специалиста нет. Эта работа требует не только профессиональных навыков, но и концентрации, выдержки и находчивости.

Федеральное агентство новостей /

О празднике

Международный день перевода был инициирован Международной федерацией переводчиков относительно недавно ― в 1991 году. 30 сентября было выбрано неслучайно. В этот день, по свидетельствам историков, умер св. Иероним Стридонский (419 или 420 год), который перевел Библию на латинский язык, и именно этот текст считается каноническим. Св. Иеронима почитают как католики, так и православные, а переводчики считают своим покровителем.

Праздник проходит во всем мире под эгидой ООН, причем каждый год организаторы посвящают его какой-то конкретной теме. Так, в 2005 году лейтмотивом праздника стала «Ответственность переводчика перед профессией и обществом», а в 2007 году девизом стала фраза «Не стреляйте в гонца».

Кстати, в ООН в честь Международного дня переводчика с 2005 года проводят тематический конкурс св. Иеронима. Все желающие могут принять участие и представить свой письменный перевод на одном из семи рабочих языков ООН: французском, английском, немецком, китайском, испанском и русском. Детали конкурса можно посмотреть на сайте Организации Объединенных Наций.

Цель праздника ― рассказать о профессии переводчика, обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются специалисты всего мира. Профессиональные сообщества готовят самые разные мероприятия: мастер-классы, творческие встречи с мастерами перевода, научно-практические конференции. Так, в Московском государственном лингвистическом университете (одной из главных кузниц переводческих кадров) профессиональный праздник отметят мастер-классом с Ольгой Новицкой, заслуженным профессором МГЛУ, переводчиком художественной и научно-популярной прозы, кинодокументалистики и мультипликационных фильмов.

Если среди ваших друзей и близких есть переводчики, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником и пожелать им творческих и профессиональных успехов.