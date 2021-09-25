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Испытания новейшего белорусского гранатомета «Сапфир» попали на видео

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:39
Армия
Испытания новейшего белорусского гранатомета «Сапфир» попали на видео
Пресс-служба Западного военного округа

Минск, 25 сентября. В Белоруссии проходят испытания легкого многоцелевого гранатометного комплекса «Сапфир». Об этом сообщает пресс-служба белорусского Государственного военно-промышленного комитета.

В ходе испытаний осуществлялась одиночная стрельба по мишеням на расстоянии 133 метров. Опытный образец гранатомета подтвердил выбранные конструкторами технические решения, благодаря чему работа над «Сапфиром» будет завершена в намеченные сроки. При этом в Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлены испытания гранатомета.

«Сапфир» представляет собой легкий реактивный гранатомет с неуправляемой гранатой. Он предназначен для борьбы с любыми видами бронетехники, а также для поражения живой силы противника в бункерах, дзотах и легких укрытиях.

Ранее стало известно, что белорусские военные на учениях «Запад-2021» испытали ударный беспилотник «Квадро-1400». Создатели дрона отмечают, что главным преимуществом «Квадро-1400» является возможность ведения разведки и огня из-за укрытия. При этом складная конструкция беспилотника обеспечивает удобство его доставки к месту применения.

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белоруссия испытания гранатомет
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