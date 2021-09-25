Корпорация Apple раскритиковала идею ЕК о единой зарядке для смартфонов

Москва, 25 сентября. Предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки смартфонов и планшетов формата USB-C навредит пользователям, считают в американской корпорации Apple.

Еврокомиссия ранее сообщила о намерении ввести на территории ЕС общий стандарт для зарядных устройств. Если инициатива будет согласована, то страны ЕС получат два года на внедрение новых правил.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие нормы, которые требуют использования только одного типа разъема, подавляют инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и по всему миру», — рассказал в интервью CNBC представитель Apple, его слова передает РИА Новости.

Инициатива ЕК направлена на то, чтобы облегчить жителям ЕС возможность заряжать разные устройства одной зарядкой. Кроме того, предполагается, что новые правила сократят число выброшенных устройств.

Продажи новой линейки смартфонов iPhone 13 ранее стартовали в России. Первые покупатели выстроились в очереди за гаджетами, которые, по словам экспертов, не сильно отличаются от телефонов предыдущего поколения.