Культуролог Пархоменко: надо контролировать содержание ТВ во избежание колумбайнов

В настоящее время мы наблюдаем новую страшную тенденцию, которая раньше была чужда нашей стране, — так называемые шутинги в учебных заведениях, в ходе которых массово убиваются люди. О том, как противостоять подобным «трендам» в зародыше, в интервью ФАН рассказал культуролог Андрей Пархоменко.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в контексте произошедших трагических событий в Пермском государственном университете заявил о необходимости введения ограничений на демонстрацию по «общедоступным федеральным каналам сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности». Глава СК также предложил исключить из ТВ-вещания различные ток- и реалити-шоу, «десоциализирующие молодежь».

«Мы уже переживали тяжелые времена, когда в новостных заголовках приходилось читать о случаях массовых расстрелов, — заметил Пархоменко. — Но если в те же 90-е годы вооруженные нападения совершались с целью отнятия имущества, дележа ресурсов и влияния у группировок, то шутинги являются проявлением чистой и иррациональной жестокости и злобы. Каждое такое происшествие, безусловно, ужасно, но еще страшнее — возрастание их количества. А в последних историях, случившихся за этот год, беспокоит также подготовленность, планирование и, как бы это неприятно ни звучало, результативность стрелков».

По мнению культуролога, в плане анализа психологии и мотивов таких людей интересен текст, оставленный печально известным «пермским стрелком» Тимуром Бекмансуровым, который тот размещал перед нападением на своей странице в социальной сети.

Pr Scr vk.com / Тимур Бекмансуров

«Бекмансуров, согласно его тексту, рассчитывал, что его убьют при задержании, — заметил собеседник ФАН. — И это, очевидно, портрет психически нездорового человека. Однако даже зачаток той или иной психической болезни все равно окончательно формируется внешней средой. Многие российские политики уже высказывали свои опасения по поводу демонстраций сцен жестокости в тех или иных источниках. В этот раз по поводу этой проблемы высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков. Он заявил, что "ограничение демонстрации сцен жестокости на федеральных каналах и в компьютерных играх нужно серьезно обсуждать"».

Схожей идеей, добавил Пархоменко, поделился и председатель СК РФ Бастрыкин, подчеркнувший необходимость обратить внимание и на федеральное телевидение.

«Это наглядно показывает, что люди с властными полномочиями признают существующую проблему увеличения градуса иррационального насилия в обществе и беспокоятся, что такие случаи могут участиться, если ничего не предпринимать, — заявил культуролог. — Разумеется, прежде всего надо изучить проблемы с недобросовестными психиатрическими освидетельствованиями при выдаче лицензий на оружие и причины, почему учебные заведения оказывались столь уязвимы перед вооруженными атаками. Но и проблему социальной среды, которая формирует или усиливает в человеке те или иные свойства и качества, рассматривать тоже стоит».

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«Именно оттуда население черпает себе авторитеты и примеры для подражания, — убежден собеседник ФАН. — Даже у современного поколения есть негласное признание того, что показанное по телевизору имеет определенный вес, даже интернет-знаменитости все еще часто считают поводом для гордости, если им удается "прорваться на телек". При этом поведение, которое мы видим по телевизору, часто вообще не соответствует как нормам морали и нравственности, так и законам Российской Федерации».

Пархоменко подчеркнул, что «драки, оскорбления, угрозы» — это норма для телепередач и даже «средство для поднятия рейтингов».

«Скажем, в популярных ток-шоу, показываемых в том числе по Первому каналу и по каналу "Россия-1", вы редко найдете примеры спокойных, вдумчивых и, главное, уважительных обсуждений и дебатов по той или иной проблеме. Вместо этого вы встретите повышенные тона, перебивание, попытки перекричать, а не переубедить того или иного оппонента. Ну и драки, как я уже говорил, которые впоследствии никак не наказываются, что может прививать условному зрителю в том числе и чувство всеобщей безнаказанности за подобные деяния», — заметил культуролог.

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