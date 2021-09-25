Капитан Дандыкин: предстоящие новинки ВМФ РФ повысят ядерный потенциал России

Москва, 25 сентября. Новая морская техника, которая в скором времени появится на вооружении ВМФ РФ, положительно скажется на ядерном потенциале России, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Военно-морской флот России вскоре пополнится атомными субмаринами «Князь Олег» и «Новосибирск», дизель-электрической подлодкой «Магадан», а также корветом «Ретивый». Известно, что образцы будут переданы войскам до конца текущего года. Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин оценил предстоящие новинки в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, обороноспособность РФ повысится после того, как флот получит корабль и подводные лодки. В частности, возрастет ядерный потенциал государства, подчеркнул он.

«Свежепостроенные боевые единицы укрепят ядерную морскую составляющую России», — считает собеседник.

Инженерам удалось исправить все недочеты, которые имелись у «Князя Олега», ввиду чего он готов к передаче ВМФ, отметил капитан. Он также уточнил, что субмарина «Новосибирск», которая вольется в состав Тихоокеанского флота, должна получить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон». «Магадан» же будет оснащен мощными крылатыми ракетами «Калибр», подчеркнул Дандыкин. Эксперт обратил внимание и на корвет «Ретивый», который является единственным надводным кораблем среди четырех образцов. По его словам, в арсенале корвета появятся противокорабельные ракеты «Уран». Собеседник добавил, что этот корабль должен поступить на баланс Черноморского флота, где его очень ждут, особенно на фоне постоянных провокаций НАТО в регионе.

Субмарины же оказались в центре внимания мирового сообщества, так как они обладают превосходными характеристиками, объяснил Дандыкин. Он указал на отличный уровень скрытности, а также высокую боевую мощь российских подводных лодок. Капитан напомнил, что даже среди экономически развитых стран далеко не все государства могут производить атомные подлодки.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у США и других стран НАТО нет никаких шансов победить Россию в Черноморском и Восточноевропейском регионах. По его словам, в предложении конгрессменов выделить дополнительные средства для сдерживания «российской агрессии» нет никакого смысла, так как в оборонном бюджете Соединенных Штатов и так есть статья расходов на развитие инфраструктурных объектов в Черном море и в Восточной Европе.