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Павел Буре вошел в новый совет IIHF
Спорт
Павел Буре вошел в новый совет IIHF
instagram.com  /  @pavelbureofficial

Санкт-Петербург, 25 сентября. Чемпион мира и Европы Павел Буре избран в состав совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Прославленный советский и российский хоккеист Павел Буре стал одним из членов совета IIHF, получив 58,92% голосов на выборах в ходе полугодового конгресса организации. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

Буре является президентом Международной лиги легенд мирового хоккея. В составе сборной России он дважды становился призером зимних Олимпийских игр. Профессиональную карьеру Буре официально завершил в 2005 году. На его счету 702 матча в НХЛ, в которых экс-форвард набрал 779 очков.

Ранее француз Люк Тардиф возглавил Международную федерацию хоккея на льду (IIHF). На этом посту он сменил Рене Фазеля, занимавшего пост президента организации с 1994 года.

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