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ВСУ на учениях с НАТО использовали советские беспилотники в качестве мишеней

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 16:44
Армия
ВСУ на учениях с НАТО использовали советские беспилотники в качестве мишеней
mil.gov.ua  /  Пресс-служба Министерства обороны Украны

Киев, 25 сентября. Украинские военные на учениях с участием стран НАТО использовали советские беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс» в качестве мишеней.

В ходе стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2021» на полигоне Егорлык в Херсонской области украинская армия задействовала зенитные ракетные комплексы С-300, Бук-М1, С-125 и «Оса-М».

В рамках маневров подразделения украинских ракетных войск выполнили условные пуски по воздушным целям, роль которых выполнили старые советские беспилотные летательные аппараты «Стриж» и «Рейс».

Стоит отметить, что беспилотники Ту-141 и Ту-143 были разработаны специалистами ОКБ имени Туполева в 1970 году. Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс» состояли на вооружении ВВС СССР до 1989 года. Оба аппарата предназначены для тактической разведки.

Беспилотники оснащались реактивными двигателями. Крейсерская скорость Ту-141 составляет 1,1 тысячи километров в час, а Ту-143 мог разгоняться до 950 километров в час. При этом дальность полета «Рейса» ограничивалась 180 километрами, а «Стриж» был способен преодолевать более тысячи километров.

Напомним, учения «Объединенные усилия — 2021» стартовали 22 сентября на территории Украины. В маневрах принимают участие более 12,5 тысячи военных из США, Великобритании, Румынии, Польши, Литвы, Словакии, Латвии, Канады, Италии, Германии, Венгрии, Швеции, Грузии и Молдавии.

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украина всу нато учения объединенные усилия — 2021
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