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В Сальвадоре арестовали 200 членов банд за неделю
Весь мир
В Сальвадоре арестовали 200 членов банд за неделю
Prt Scr www.facebook.com  /  PoliciaNacionalCivil

Сан-Сальвадор, 25 сентября. Агенты Национальной гражданской полиции Сальвадора арестовали около 200 членов преступных группировок за неделю. Об этом сообщает администрация президента. Также были задержаны три сотрудника полиции, которые обвиняются в сотрудничестве с преступниками.

Власти арестовали около 200 человек, подозреваемых в убийстве, нанесении телесных повреждений, сексуальном насилии, вымогательстве, кражах и угоне транспортных средств. Согласно источнику, 68% задержаний были произведены на месте преступления, что «отражает оперативность полиции».

23 сентября тысяча членов Вооруженных сил была включена в состав контингента, работающего над Планом по контролю за территориями. С помощью данного проекта правительство Найиба Букеле стремится сократить финансирование криминальных банд и влияние, особенно в сельской местности. Министр обороны Рене Мерино заверил, что сокращение общего количества убийств в 2021 году произошло благодаря более широкому развертыванию вооруженных сил по инициативе Букеле.

Согласно данным министерства, с начала года было зарегистрировано 807 убийств, что на 115 меньше, чем 922 в 2020 году. Таким образом данный показатель снизился на 12,5%. Мерино отметил позитивную тенденцию и подчеркнул, что этому поспособствовал План по контролю за территориями.

Недавно была запущена четвертая фаза проекта, в рамках которой правительство увеличивает количество солдат в службах по обеспечению безопасности граждан и повышает в два раза число военнослужащих в течение пяти лет. 2013-й в Сальвадоре стал самым смертельным годом за всю историю страны. Тогда индекс убийств составлял 103 на каждых 100 тысяч жителей. В центральноамериканском государстве орудуют преступные группировки Mara Salvatrucha и Barrio 18, которые сотрудничают с мексиканскими картелями.

Политика Букеле по обеспечению безопасности вызывает недовольство населения, так как президента обвиняют в чрезмерной милитаризации страны и политическом преследовании. 17 сентября прошли протесты, на которых звучал лозунг «Нет переизбранию президента, нет биткоину, нет милитаризации, нет диктатуре!».

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