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Автор New York Post предложил относится к принцу Гарри и Меган Маркл как к туристам

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 16:40
Шоу-бизнес
Автор New York Post предложил относится к принцу Гарри и Меган Маркл как к туристам
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Нью-Йорк, 25 сентября. Герцог и герцогиня Сассекские посетили Нью-Йорк с рабочим визитом. Многие американцы сочли приезд принца Гарри и Меган Маркл слишком пафосным и похожим на королевское турне.

Супруги прибыли в Нью-Йорк для встречи с высокопоставленными чиновниками. В поездке герцогов Сассекских сопровождала вооруженная охрана. Многим местным жителям показалось, что принц Гарри и Меган Маркл сами нагнали пафоса на свой приезд в Нью-Йорк. Пару обвинили в лицемерии, отметив, что они давно отказались от монарших обязанностей и титулов, но продолжают себя вести как на прежних королевских турне.

Журналист, автор New York Post Кайл Смит заявил в своей колонке, что визиты герцогов Сассекских вообще не должны анонсироваться на широкую публику. По его мнению, супруги требуют к себе особого отношения и внимания, однако для этого не имеют никого статуса.

«Я предлагаю относиться к ним, как и к любым другим туристам», — отметил журналист.

Позицию Кайла Смита поддержал его коллега из New Zealand Herald. Один из авторов издания обратил внимание, что Меган Маркл приехала в Нью-Йорке в дорогих сережках Cartier, которые были на ней в день свадьбы и на крестинах сына Арчи. По мнению журналиста, таким образом супруга принца Гарри приравняла рабочую поездку в Нью-Йорк к знаменательным событиям прежней королевской жизни.

Американцы разразились негодованием в Сети. Пользователи Twitter резко критикуют поведения герцогов Сассекских, обвиняя их в лицемерии и пиаре на скандалах. По мнению многих, принц Гарри и Меган Маркл «самые бесполезные люди на свете», у которых очень завышено самомнение.

Недавно королевский эксперт Кэти Николл заявила, что герцог и герцогиня Сассекские планируют в ближайшие месяцы вернуться в Великобританию. Событие более чем знаковое, ведь Меган Маркл впервые встретится с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи после так называемого «мегзита».

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принц гарри королевская семья меган маркл
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