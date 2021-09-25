Путин обратил особое внимание на появление пятой партии в Госдуме

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин во время совещания с руководителями парламентских партий отметил появление в Государственной думе пятой политической силы.

Глава государства напомнил, что пятая партия появилась в нижней палате парламента впервые после выборов 1999 года.

«Это говорит о том, что у каждого есть шанс заявить о себе», — сказал президент.

Владимир Путин также поздравил глав политических объединений с их победой на выборах депутатов Госдумы. Российский лидер призвал парламентариев выполнить все предвыборные обещания.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с лидерами списка «Единой России». По его словам, переговоры запланированы на 27 сентября.