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Путин призвал лидеров партий к выполнению обещаний
Политика
Путин призвал лидеров партий к выполнению обещаний
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 сентября. Политические партии должны выполнять свои обещания, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. На совещании Путин призвал лидеров партий к выполнению обещаний.

«Все, что обещали, надо выполнять», — сказал Владимир Путин.

Ранее Путин отметил, что избирательный процесс прошел открыто, в соответствии с законодательством и при высокой явке. Он также поздравил лидеров партий с победой.

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