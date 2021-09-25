Москва, 25 сентября. Политические партии должны выполнять свои обещания, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. На совещании Путин призвал лидеров партий к выполнению обещаний.

«Все, что обещали, надо выполнять», — сказал Владимир Путин.

Ранее Путин отметил, что избирательный процесс прошел открыто, в соответствии с законодательством и при высокой явке. Он также поздравил лидеров партий с победой.