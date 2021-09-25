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Владимир Путин призвал к максимальному снижению уровня бедности
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Владимир Путин призвал к максимальному снижению уровня бедности
Экономика
Владимир Путин призвал к максимальному снижению уровня бедности
Федеральное агентство новостей

Ново-Огарево, 25 сентября. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с бедностью в стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране необходимо снизить до минимума. Об этом пишет ТАСС.

«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — заявил глава государства в ходе встречи по видеосвязи с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва.

Один из способов снижения бедности вдвое предлагал ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он оценивал примерные затраты на такую инициативу в размере нескольких сотен миллиардов рублей.

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