Владимир Путин призвал к максимальному снижению уровня бедности

Ново-Огарево, 25 сентября. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с бедностью в стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране необходимо снизить до минимума. Об этом пишет ТАСС.

«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», — заявил глава государства в ходе встречи по видеосвязи с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва.