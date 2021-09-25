Армия Венесуэлы спасла сотни заложников банды «Поезд из Арагуа»

Сукре, 25 сентября. Боливарианская национальная гвардия (GNB) спасла 680 шахтеров, которые были взяты в плен крупной венесуэльской преступной группировкой Tren de Aragua («Поезд из Арагуа»). Спецоперация прошла в горнодобывающем секторе Пераманал, муниципалитет Сукре, сообщает газета Últimas Noticias.

La operación policial-militar se llevó a cabo en el sector Peramanal, estado Bolívar https://t.co/uJns8mM3EO — Últimas Noticias (@UNoticias) September 23, 2021

По данным GNB, члены банды попытались оказать вооруженное сопротивление, но в итоге один из них был убит и двое получили ранения. Спасены 680 человек. Военные изъяли на месте винтовку калибра 7,62 мм, пистолет и патроны к ним, а также к автомату АК-47 и три мотоцикла Empire без номерных знаков.

Прокуратура Венесуэлы возбудила уголовные дела по фактам незаконного ношения огнестрельного оружия, сопротивления властям, терроризма и похищения людей.

«Поезд из Арагуа»

Преступная группировка Tren de Aragua считается одной из самых крупных в Венесуэле. Она появилась в 2000-х в разгар развития Национальной железнодорожной системы и состоит из бывших работников сотрудников и членов профсоюза. Члены банды начинали с платного распределения мест позже стали заниматься вымогательством, похищениями, грабежами и торговлей наркотиками. В настоящее время группировка насчитывает около пяти тысяч членов и присутствует в семи штатах Венесуэлы, а также в Бразилии и Колумбии. «Поезд из Арагуа» известна тем, что заключает союзы с членами других, более мелких преступных организаций, и постепенно расширяет свое влияние.