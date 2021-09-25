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Армия Венесуэлы спасла сотни заложников банды «Поезд из Арагуа»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 16:35
Весь мир
Армия Венесуэлы спасла сотни заложников банды «Поезд из Арагуа»
twitter.com  /  @Libertad020

Сукре, 25 сентября. Боливарианская национальная гвардия (GNB) спасла 680 шахтеров, которые были взяты в плен крупной венесуэльской преступной группировкой Tren de Aragua («Поезд из Арагуа»). Спецоперация прошла в горнодобывающем секторе Пераманал, муниципалитет Сукре, сообщает газета Últimas Noticias.

По данным GNB, члены банды попытались оказать вооруженное сопротивление, но в итоге один из них был убит и двое получили ранения. Спасены 680 человек. Военные изъяли на месте винтовку калибра 7,62 мм, пистолет и патроны к ним, а также к автомату АК-47 и три мотоцикла Empire без номерных знаков.

Прокуратура Венесуэлы возбудила уголовные дела по фактам незаконного ношения огнестрельного оружия, сопротивления властям, терроризма и похищения людей.

«Поезд из Арагуа»

Преступная группировка Tren de Aragua считается одной из самых крупных в Венесуэле. Она появилась в 2000-х в разгар развития Национальной железнодорожной системы и состоит из бывших работников сотрудников и членов профсоюза. Члены банды начинали с платного распределения мест позже стали заниматься вымогательством, похищениями, грабежами и торговлей наркотиками. В настоящее время группировка насчитывает около пяти тысяч членов и присутствует в семи штатах Венесуэлы, а также в Бразилии и Колумбии. «Поезд из Арагуа» известна тем, что заключает союзы с членами других, более мелких преступных организаций, и постепенно расширяет свое влияние.

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