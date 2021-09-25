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Путин: экономика России восстановилась после пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 16:33
Экономика
Путин: экономика России восстановилась после пандемии коронавируса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 сентября. Российская экономика восстановилась после пандемийного спада. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Однако на текущий момент не все могут почувствовать положительную динамику, обратил внимание глава государства в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

Мероприятие проводится в режиме видеоконференции. В нем принимают участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и с ними по несколько однопартийцев.

Специалисты международного агентства Fitch пересмотрели июньский прогноз по экономическому росту РФ. Организация привела новую оценку роста российского ВВП за 2021 год — 4,3%. Это на 0,6 процентных пункта выше, чем в предыдущем прогнозе.

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Все новости / Экономика / Путин: экономика России восстановилась после пандемии коронавируса
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