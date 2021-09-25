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ЦБ Китая запретил работу иностранных криптобирж
Экономика
ЦБ Китая запретил работу иностранных криптобирж
pixabay.com/ru

Пекин, 25 сентября. Народный банк Китая объявил о запрете на территории страны услуг, связанных с криптовалютами. Регулятор также ограничил работу иностранных криптобирж.

Теперь все услуги, связанные с цифровыми валютами, будут рассматриваться властями как незаконные. Новость о запрете операций с криптовалютами уже отразилась на стоимости основных электронных активов. Биткоин подешевел на 5,14%, а эфир — почти на 8%. Как объяснили в центральном банке КНР, решение о запрете криптовалют направлено на защиту собственности населения и на обеспечение экономической стабильности.

Китайские власти в июне 2021 года ужесточили регулирование рынка криптовалют. Тогда рынок электронных активов отреагировал на это решение падением более чем на 20%, достигнув минимума с начала текущего года.

Аналитик Алексей Антонов ранее сообщил об угрозе наступления «криптозимы» для биткоина. Он отметил, что на фоне фиксации прибыли инвесторами курс цифровой монеты может опуститься до 31,8 тысячи долларов.

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